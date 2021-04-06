أحمد بن صقر القاسمي: نقلة نوعية في مجال تنويع مصادر الطاقة

رأس الخيمة (وام)

أكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» أن محطة براكة للطاقة النووية السلمية تعد أحد أهم المشاريع التاريخية، والتي تحدث نقلة نوعية في مجال تنويع مصادر الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية في الدولة.

وقال في تصريح بمناسبة التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية: «نحن فخورون بهذا الإنجاز التنموي الكبير الذي ستحققه الدولة بتوفير 25% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية طيلة الأعوام الستين المقبلة، ونفخر بكون براكة أول محطة للطاقة النووية في الوطن العربي، والتي بنيت بسواعد وكفاءات إماراتية تنافس على كل الصعد، من أجل تعزيز موقع الإمارات دولة مؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار الشيخ أحمد بن صقر القاسمي إلى أن التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية خطوة مهمة في تحقيق أهداف واستراتيجية الدولة الخاصة بالتنمية والاستدامة وستتبعها، بإذن الله، تشغيل الوحدات الأخرى، والعديد من المبادرات والمشاريع التي ستصب في مصلحة الدولة.