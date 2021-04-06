عمار النعيمي: تحول للاقتصاد الأخضر

عجمان (وام)

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان: إن تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية للإنتاج التجاري إنجاز تاريخي جديد رسمت خطواته قيادة رشيدة ورؤية سديدة وسواعد وعقول أبناء وبنات الوطن من أصحاب الكفاءات العالية. وأضاف سموه: ونقدم بهذه المناسبة الوطنية السعيدة أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وجميع المواطنين والمقيمين وضيوف الدولة الكرام، على هذا الإنجاز الكبير. وأضاف سموه: «إننا نستبشر بكل مشاعر الفخر والتقدير والامتنان ببشائر الخير والبركة في الأعوام القادمة لمسيرة الوطن، وذلك بدخول دولة الإمارات محطة تاريخية جديدة في التحول الاقتصادي الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة والعمل من أجل المناخ بما يتواكب مع الأهداف الدولية والعالمية للحفاظ على كوكبنا من الملوثات والتأثيرات السلبية للظواهر المناخية المتغيرة».

وثمن سموه بهذه المناسبة جهود قادة الوطن في تكوين مسيرة وطنية تنموية شاملة يشارك فيها أبناء الإمارات بأفكارهم وعقولهم وجهودهم حتى وصلنا إلى هذه النقطة التاريخية بتشغيل أول محطة نووية عربية سلمية تنتج طاقة نظيفة يستفيد منها سكان الدولة، بعد عقد من الزمان منذ انطلاق مشروع تأسيس محطات براكة النووية السلمية بمشاركة نخب عالمية من الخبراء والمختصين.

وقال سموه: «إننا نفتخر بوجود كوادر وكفاءات وخبرات إماراتية حققت هذا الإنجاز من خبراء وعلماء ومفتشين ومراقبين وموظفين».