هزاع بن زايد: تتويج لرؤية القيادة الحكيمة

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: إن الحلم اليوم أصبح حقيقة، ورؤية القيادة الحكيمة وجهود مئات الشباب الإماراتي، توجت بدخول أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية في شبكة الكهرباء.

وأضاف سموه في تغريدة على «تويتر» بمناسبة بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، الجاري تطويرها في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي: نبارك لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب الإمارات، هذا الإنجاز التاريخي.. عمار يا إمارات الخير والمجد.