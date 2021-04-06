استعراض تجربة الإمارات في التعامل مع «كورونا»

دبي (الاتحاد)

شاركت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ممثلة عن دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر العربي الثاني لأجهزة الخدمة المدنية، الذي عقده ديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية افتراضياً، عبر تقنيات الاتصال المرئي خلال اليومين الماضيين، واستضاف وزراء ومسؤولي أجهزة الخدمة المدنية في الدول العربية.

ومثل «الهيئة» في المؤتمر عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية، والتي أكدت خلال مشاركتها في جلسة خاصة، أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة شكلت أنموذجاً فريداً في التعاطي مع أزمة جائحة «كوفيد - 19»، حيث سخرت إمكاناتها المتطورة، وبنيتها التحتية التكنولوجية المتقدمة؛ لاحتواء تداعيات «الجائحة» على كافة القطاعات الحيوية، ونجحت في ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات في مؤسساتها الحكومية، مستفيدة بذلك من تحويلها كافة الخدمات الحكومية إلى إلكترونية ذكية منذ سنوات.

وأشارت إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لعبت دوراً محورياً في إدارة منظومة عمل الحكومة الاتحادية، والحفاظ على ديناميكيتها خلال أزمة «كورونا المستجد»، حيث تبنت حزمة مبادرات استباقية وإجراءات احترازية، كان لها أكبر الأثر في حماية موظفي الحكومة الاتحادية، وضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، ضمن بيئة عمل آمنة وسليمة.

واستعرضت أبرز الجهود والإجراءات التي اتخذتها «الهيئة» للتصدي لأزمة «كورونا» ومنها: «إعداد مجموعة من أدلة العمل الاسترشادية كدليل العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية والإرشادات الإجرائية في الظروف الطارئة، بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدليل الاسترشادي لقياس إنتاجية وكفاءة موظفي الحكومة الاتحادية، والدليل الاسترشادي بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في ظل الظروف الطارئة».

وقالت عائشة السويدي: «حرصنا على إتاحة الخدمات لموظفي الحكومة الاتحادية وجمهور المتعاملين إلكترونياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)، والتطبيق الذكي لـ(الهيئة)، ونظام إسعاد المتعاملين، كما تم تدشين خدمة تسجيل الحضور والانصراف لموظفي الحكومة الاتحادية إلكترونياً أثناء العمل عن بُعد، من خلال تطبيق (الهيئة) الذكي، وتم إطلاق خدمة الجلسات الافتراضية عبر بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية (المورد)، ما مكن موظفي الحكومة الاتحادية من مواصلة التعلم والتدريب عبر بوابة (المورد)».

وأضافت: «تعد (المورد) منصة تدريب ذكية متطورة، تخدم موظفي الحكومة الاتحادية، وتنمي مهاراتهم السلوكية والتخصصية، وتقدم لهم برامج ودورات تدريبية إلكترونية عامة وتخصصية، مجانية وأخرى بأسعار تفضيلية، وتعزز قدراتهم».

وتطرقت للحديث عن أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والمؤسسات في ظل الظروف الطارئة ومنها: (استمرارية الأعمال ومرونة تقديم الخدمات، وضمان إنتاجية الموظفين وكفاءتهم في ظل العمل عن بعد، وكيفية تعزيز المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاح تجربة العمل عن بُعد).

وقالت: الإمارات نجحت في تحويل التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19» إلى فرص حقيقية، وذلك من خلال تطوير فلسفة العمل عبر اعتماد نظام العمل عن بُعد في الظروف الطبيعية على مستوى الحكومة الاتحادية، وهو النظام الذي بدأت «الهيئة» في تطبيقه تجريبياً في عام 2017 في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية».