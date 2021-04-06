‏«شباب الخير».. حملة جديدة لـ «استشارات الوقف والهبة»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، إطلاق مبادرة باسم «حملة شباب الخير»، هدفها تشجيع أصحاب المطاعم من فئة الشباب على المساهمة في الوقف المبتكر والعمل الإنساني.

وتأتي المبادرة في صورة وقف طاولة في مطعم يخصص ريعها في إنشاء وقف خيري يسهم في تلبية الحاجات المجتمعية المختلفة للأفراد في شتى مجالات الحياة كالتعليم، والرعاية الصحة، والمأكل والمشرب، والأبحاث الطبية وغيرها.

وتعنى مبادرة «حملة شباب الخير» بنشر ثقافة الوعي والعطاء بين الشباب، وزيادة مشاركة هذه الفئة في الوقف والعمل الإنساني، من خلال تبسيط وتسهيل فرص المساهمة في الوقف ودعم العمل الخيري، فضلاً عن تنويع الأوقاف وزيادة نسبة الأوقاف المبتكرة.

وقالت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، إن مبادرة «حملة شباب الخير» التي أطلقها المركز مع قدوم شهر رمضان المبارك ستسهم بترسيخ قيم العطاء كنمط حياة وسلوك يومي لدى الشباب.

وأضافت: «أظهرت تبعات الجائحة المعادن الحقيقية لشباب الإمارات الذي جعل من التطوع الإنسانية والخدمة المجتمعية أولوية دائمة تعززها قيم حب الوطن والشعور بالمسؤولية، وفي هذه الأيام الفضيلة نتوقع المزيد من المبادرات والخطوات للاستثمار في طاقة الشباب نحو العمل الإنساني ودعم المحتاجين كمكون أساسي للشخصية الإماراتية وصفة مصاحبة لسمعة الإماراتيين على مستوى العالم». وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي: «انطلاقاً من الدور الرائد لمركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة في غرس قيم الخير والعطاء في المجتمع، جاءت مبادرة (حملة شباب الخير)، لتعزيز ثقافة الوقف والعمل الإنساني في نفوس شبابنا، وتشجيعهم على النشاطات الخيرية وأعمال البر ومنحهم فرصة المشاركة الفعالة في تنمية الأوقاف». وأضاف: إن طرح المبادرات الخيرية المتنوعة يسهم في زيادة مؤشر العمل الإنساني، من خلال تحفيز الأوقاف والهبات وتمكين التمويل الجماعي للوقف والعمل الخيري، وبالتالي تحقيق التكافل الاجتماعي الذي من شأنه تأمين الترابط بين أفراد المجتمع.

من جانبها، أفادت زينب جمعة مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف و الهبة، بأن المطاعم التي ستشارك في الحملة سيتم منحها علامة دبي للوقف تقديراً لها على مساهمتها في دعم الوقف المبتكر.