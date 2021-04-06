طقس اليوم صحو بوجه عام

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً شمالاً وشرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح «الخميس» مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً .. ويحدث المد الأول عند 08:00 والمد الثاني عند 23:54 والجزر الأول عند الساعة 16:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:56. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 19:40 والمد الثاني عند الساعة 07:26 والجزر الأول عند الساعة 12:45 والجزر الثاني عند الساعة 01:57.