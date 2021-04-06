«زايد الإنسانية» تساهم في المساعدات الصحية

أبوظبي( الاتحاد)- أوضح حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أن المؤسسة بفضل توجيهات قيادتها تتابع خطى أهدافها التي رسم معالمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تنفيذ البرنامج الصحي للمستحقين من المرضى الذين تنطبق عليهم شروط تغطية نفقات علاجهم، وخاصة كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة ممن لا يستطيعون أن يتحملوا النفقات الباهظة لمواصلة العلاج.

وقال: إن لجنة المساعدات الصحية بالمؤسسة تتلقى الطلبات على مدار أيام السنة لدراستها وتنفيذها دون تأخير، حرصاً على سلامة المرضى، كذلك لديها مذكرات تفاهم مع عدد من الهيئات والمؤسسات الصحية، وخاصة شركة "صحة" للتعاون والتنسيق، وتبادل المشاورات مع عدد من الصيدليات ووكالات الأجهزة الطبية.

أما على المستوى الخارجي، فإن المؤسسة أنشأت صروحاً صحية من مستشفيات وعيادات، وساهمت في إقامة كليات صحية، وقدمت العديد من برامج المساعدات الصحية في عدد من الدول الأقل نمواً والمحتاجة للرعاية الصحية.

وعلى صعيد الأزمة الصحية الحالية التي تفتك بالعالم بأسره، فإن المؤسسة تضاعف جهودها في الداخل والخارج، تماشياً مع توجيهات الدولة في تقديم المساعدات الخيرية والإنسانية، وتقدم العديد من المبادرات، من أجل تخفيف المعاناة ودعم الهيئات الطبية والأفراد وتنمية المجتمع.

واختتم العامري تصريحه قائلاً: "إننا في يوم الصحة العالمي نؤكد على تكثيف الجهود جنباً إلى جنب مع كل الجهات لتخطي هذه الأزمة، بإذن الله، ونواصل العون والعطاء لكل الجهات المريضة والمحتاجة في الداخل والخارج ".