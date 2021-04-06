«دبي لرعاية النساء» تطلق البرنامج التدريبي الأول

دبي (الاتحاد)

عقدت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال البرنامج التدريبي للعام الجاري 2021، بالتعاون مع القنصلية الهندية في دبي، بقصد تنمية مهارات البعثات الدبلوماسية المعنية في القضايا التي تهتم بشؤون المرأة والطفل، وذلك لمدة 3 أيام متتالية في مقر المؤسسة .

وقالت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: تضمن البرنامج 6 مدربين من المؤسسة و10 متدربين من القنصلية الهندية، فيما تم تقسيم البرنامج التدريبي إلى ثلاثة محاور رئيسية، شمل المحور الأول الموضوعات المتعلقة بالعنف والإساءة، حيث تم تعريف المتدربين بقضايا العنف المنزلي وسوء معاملة الأطفال إلى جانب جريمة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تعرفهم على خصائص هذه الظواهر الاجتماعية وعواملها ومعدلات انتشارها وأسبابها وآثارها والطرق المعتمدة من أجل التدخل والمعالجة.

أما المحور الثاني فقد اختص بالخدمات الاجتماعية، إذ تعرف المتدربون من خلاله على مفهوم الخدمات الاجتماعية ومجالاتها ونطاقها وتاريخها جنباً إلى جنب مع تدريب مكثف بشأن إدارة الحالة منذ لحظه استلام البلاغ، مروراً بجمع البيانات ووضع خطط الدعم والتدخل وانتهاء بإغلاق الملف.

وركز المحور الثالث على تدريبهم بكل ما يخص الخدمات النفسية متضمناً أنواع المناهج العلاجية المختلفة والنظريات والنماذج العلاجية المعتمدة في مجال علم النفس، بالإضافة إلى إعطائهم مجموعة من النماذج التطبيقية ودراسة الحالات، حيث تعرفوا من خلالها على آلية إدارة وتنفيذ الجلسات النفسية وفقاً لأعلى الممارسات العالمية.

وأضافت المنصوري: جاء هذا البرنامج التدريبي لتحقيق حزمة أهداف يتصدرها نشر الوعي في الجهات المختلفة في الدولة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو دبلوماسية في القضايا التي تتجاوز الحدود الوطنية، لإعطاء كل فرد دوراً فعالاً في إنجاح الجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المرأة والطفل، حيث إن الظواهر الاجتماعية تحتاج إلى عمل تكاملي شامل، خاصة أن هذه المشكلات تعاني منها مختلف شرائح المجتمع باختلاف خلفياتهم الثقافية والدينية، كما يهدف البرنامج أيضاً إلى تفعيل التعاون بين المؤسسة وبين القنصلية الهندية، باعتبار أن هناك شريحة كبيرة من هذه الجنسية تعيش على أرض الدولة، فمن المهم أن يتم توعيتهم بهذه الظواهر الاجتماعية، وتدريبهم بأفضل الممارسات المعتمدة عالمياً في مجال التعامل مع الحالات على المستوى الاجتماعي والنفسي.

هذا ومن المقرر أن تكون هناك مجالات تعاون مختلفة بين مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والجهات الخارجية الأخرى على مستوى إحالة الحالات والتدخلات والدورات التدريبية، وبالإضافة إلى برامج التثقيف المجتمعي.