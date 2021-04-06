إجراء أول عملية تنظير لمفصل الورك لسبعينية

أبوظبي(الاتحاد)- أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، عن نجاحها في إجراء أول تنظير لمفصل الورك في العاصمة الإماراتية، في إطار عملية لإصلاح تمزّق في الورك لمريضة إماراتية عمرها 69 عاماً.

وطوال الأعوام الأربعة الماضية، عانت المريضة ألماً شديداً في الورك والأربية، وبعد زيارة مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وإكمال الفحوص والمواعيد اللازمة، تم تشخيص إصابتها بتمزق الشفا الوركي، وهو حلقة غضروفية ليفية تحيط بالحافة الخارجية لتجويف مفصل الورك العظمي، حيث تُوسّد المفصل وتعمل مثل ختم أو حشية مطاطية تساعد في الإمساك المُحكم للكرة المفصلية الموجودة في أعلى عظم الفخذ داخل تجويف الورك.

وقد يحدث تمزّق الشفا الوركي نتيجة للصدمات أو التشوهات الهيكلية أو الحركات المتكررة.

واختار فريق الأطباء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية إصلاح تمزّق الشفا من خلال تنظير مفصل الورك لتخفيف الأعراض لدى المريضة، وتم بنجاح تنفيذ هذا الإجراء الذي يشتمل على إدخال أنبوب ضيق متصل بكاميرا فيديو من الألياف الضوئية وأدوات جراحية عبر شقوق صغيرة في الجلد تُماثل بحجمها عروة الأزرار تقريباً. ويعدّ هذا الإجراء مُصمماً لتشخيص وعلاج أمراض المفاصل من خلال خدمات جراحة اليوم الواحد.

الدكتور شيخ حسين

وقال الدكتور شيخ حسين، استشاري جراحة العظام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «اشتملت الأعراض التي كانت المريضة تعاني منها على إحساس مؤلم بالانغلاق والتصلب في المفصل، وبغض النظر عن عمرها، فقد كانت لديها تغييرات التهابية طفيفة في المفاصل إلى جانب التمزق في الشفا الوركي، وكان ذلك عاملاً رئيسياً لقرارنا بالمضي قدماً في هذا الإجراء، عبر الاعتماد على تكتيك خفيف التوغل في الجسم، بدلاً عن الطريقة الجراحية التقليدية، وذلك للقضاء على آلام الورك باستكمال إصلاح الشفا. وبالنظر إلى عمر المريضة، فقد كانت الجراحة التقليدية ستؤدي إلى مزيد من الألم مع الحاجة إلى وقت أطول للتعافي».

وأضاف الدكتور حسين: «عادة ما يخرج تسعة من كل 10 مرضى خضعوا لتنظير مفصل الورك من المستشفى في نفس اليوم، وهم قادرون تماماً على الوقوف، وخلال أسبوع واحد يمكنهم التوقف عن استخدام العكازات».

وبعد تنظير مفصل الورك وإصلاح تمزّق الشفا، أمضت أمّ الولدين، والجدة ل 10 أحفاد، يوماً واحداً في المستشفى قبل عودتها إلى منزلها، وخضعت للعلاج الطبيعي، ثم تابعت فيما بعد زيارة مدينة الشيخ شخبوط الطبية لمراجعة تطور حالتها مع الأطباء، حيث أبلغت عن انحسار قوي للآلام وتحّسن في وظيفة الورك.

بدوره، قال نجل المريضة: «كانت أمي تعاني لفترة طويلة من آلام الورك، مع أمل محدود في حصولها على التشخيص أو العلاج الحاسم. وعندما حدّد الدكتور حسين وفريقه الطبي المشكلة أخيراً، قدموا لها الحلّ أيضاً، وكانت سعيدة للغاية، كما أسعدنا ذلك أيضاً. ونحن ممتنون لهم على رعايتهم الحانية والخبيرة، والتي أتاحت لها إجراء العملية بأسلوب مبتكر لم يسبب ضغطاً على صحتها الجسدية أو النفسية، بالإضافة إلى حصولها على العلاج الذي كانت تنتظره».

يذكر أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية في 9 يناير 2020، في إطار التزام «صحة» و«مايو كلينك» المشترك بتسريع تطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة، وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وفي غضون عام واحد من انطلاق عملياتها التشغيلية، سجلت المدينة الطبية التي تعد أكبر مستشفيات الدولة في توفير الرعاية الصحية متكاملة الخدمات، أكثر من 270 ألف زيارة للعيادات الخارجية، ووفرت الرعاية لأكثر من 17 ألف مريض داخلي، وقدمت تدخلات طبية عاجلة لأكثر من 94 ألف مريض زاروا قسم الطوارىء في المستشفى، كما أنجزت أكثر من 8500 عملية جراحية، وشمل ذلك إدخال إجراءات تُطبق لأول مرة في المنطقة، مثل المنظار اللولبي للأمعاء الدقيقة، وتنظير القولون بمساعدة الذكاء الاصطناعي.