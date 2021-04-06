انطلاق المسابقة السنوية لمراكز مكتوم لحفظ القرآن الكريم

دبي (وام)

أعلنت إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم -التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي- انطلاق الدورة الـ21 لمسابقة المراكز السنوية لحفظ القرآن الكريم لعام 2021 والتي ستنعقد عبر برنامج الاتصال المرئي «عن بُعد» في إطار الجهود التي تبذلها إدارة المراكز في استدامة وسائل الرقي بالطلبة الذين يعودون إلى أكثر من 50 جنسية مختلفة من أبناء المقيمين بدبي للوصول إلى المنافسات العالمية على اختلاف الفئات العمرية والثقافية في المنافسات المعرفية ذات الصلة بالقرآن الكريم. وقال حمد الخزرجي مدير إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، إن المسابقة تعتبر نتاجاً لما تؤسسه إدارة المراكز وخطوة فارقة ومميزة للطلبة المشاركين فيها على تنوع أعمارهم وثقافاتهم ومستويات حفظهم، في ضوء عنايتنا الفائقة بأهل القرآن، مشيراً إلى أن إدارة المراكز تتبع أحدث الأساليب التقنية وبشروط وقواعد محدثة تسهل على المنتسبين مشاركتهم في المسابقة السنوية للعام الجاري.

وأوضح أن من شروط تسجيل طلاب المراكز أن يكون المتقدم منتسباً في حلقات مراكز مكتوم ومن الملتزمين بالحضور اليومي، إضافة إلى أن يكون المتقدم متقناً للحفظ والتلاوة والتجويد، وألا يكون قد فاز في الفرع نفسه سابقاً أو فرع أقل منه، كما يسمح لأصحاب الهمم بالمشاركة في جميع الأفرع، ولا يحق للمتقدم الاشتراك في أكثر من فرع في المسابقة الواحدة، إلى جانب أنه سيتم تزويد المتسابقين بروابط غرفة الاختبار الافتراضية عن طريق برامج التواصل.