«ملتقى الإعلام الأسري» يناقش التميز في بناء الأسرة

الشارقة (وام)

عقد ملتقى الإعلام الأسري في يومه الثاني أمس جلسة بعنوان «الريادة والتميّز في بناء وتنمية الأسرة والارتقاء بها». قدمت الورقة الأولى في الجلسة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بعنوان «تأثير الإعلام في عصر التحديات الرقمية»، بينما تناولت الورقة الثانية «الإعلام والأسرة.. علاقة أثر وتأثير»، أعدتها خولة عبد الله حياز العليلي مدير تقييم وانتقاء البرامج بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

واختتمت الجلسة بورقة ثالثة بعنوان «مسؤولية الأجهزة الإعلامية في تعزيز القيم الأسرية»، قدمتها شيخة محمد الجابري المستشار الإعلامي بمؤسسة التنمية الأسرية.