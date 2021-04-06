حملات تفتيشية مكثفة خلال رمضان

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ضرورة تعاون والتزام كافة أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كوفيد- 19» خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة خلال الشهر الفضيل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشدد على أن الصحة العامة أولوية ومسؤولية اجتماعية وأن التكاتف المجتمعي ضرورة لا غنى عنها والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات واجب شرعي ووطني يضمن السلامة ويقود إلى التعافي. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والإجراءات والإرشادات المتعلقة بمواجهة الفيروس خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور سيف الظاهري: «إنه مع انقضاء أكثر من عام على بدء جائحة (كوفيد- 19) تستمر دولة الإمارات بتطبيق منهجيتها الاحترافية في التعامل مع هذه الجائحة واحتوائها وإبراز النموذج الإماراتي في إدارة هذه الأزمة والذي وازن ما بين الصحة والاقتصاد مع التأكيد الدائم بأن تبقى الصحة الأولية الأولى».

وأضاف: «تمكنت دولة الإمارات حتى الآن من توفير أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون جرعة من لقاحات (كوفيد- 19)، وبذلك تصل نسبة الحاصلين على اللقاح إلى 62.57 في المائة من الفئة المستهدفة وهو إنجاز يضاف إلى سجل دولة الإمارات في إطار سعيها المتواصل لتوفير اللقاح لأفراد المجتمع».

وأوضح أن دولة الإمارات تواصل منهجيتها الخاصة بالفحوص الهادفة إلى الاكتشاف المبكر والتقصي للحد من انتشار الجائحة عبر إجراء فحوص مكثفة لمختلف فئات المجتمع إذ بلغ إجمالي عدد الفحوص حتى اليوم أكثر من 38 مليون فحص.

إجراءات وإرشادات

وقال الدكتور سيف الظاهري: «يحل علينا شهر رمضان المبارك للعام الثاني على التوالي تحت ظروف استثنائية فرضتها علينا هذه الجائحة التي تجتاح العالم وفي إطار المسؤولية المجتمعية نود التأكيد على كافة الإجراءات والإرشادات التي تم الإعلان عنها مسبقاً والتي تهدف إلى الحفاظ على السلامة والصحة العامة خلال شهر رمضان المبارك».

وأضاف: «كما نهيب بالجميع الالتزام بعدم إقامة أي تجمعات خلال شهر رمضان ووقف الزيارات والفعاليات الاجتماعية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية للتواصل مع الأقارب والأصدقاء».

وأوضح أنه تم منع إقامة خيم الإفطار العائلي والمؤسسي والخيم الرمضانية التجارية والتي تقدم بها خدمات الأطعمة والمشروبات والشيشة والتي عادة ما تكون مصاحبة للفنادق والمطاعم والوجهات السياحية المختلفة.

تعاون والتزام

وجدد الدكتور سيف الظاهري التأكيد على ضرورة تعاون والتزام الجميع بالإجراءات والتعليمات، إذ سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة خلال الشهر الفضيل وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والتي قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة.

نوف الشحي متحدثة أثناء الإحاطة

خطط توعوية

من جانبها، قالت نوف الشحي المتحدث الرسمي عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: إنه بدعم من قيادتنا الرشيدة وتحت شعار «لا تشلون همّ» سعت الهيئة منذ ظهور هذه الجائحة إلى وضع خطط توعوية شاملة لضمان نشر الوعي الديني والاستمرار في تقديم خدمات ذات جودة عالية لأفراد المجتمع كافة. وأشارت إلى أن الهيئة حرصت على تهيئة المساجد لاستقبال زوار بيوت الله من المصلين مع الالتزام باتباع جميع الإجراءات الاحترازية وتقليص مدة خطبة الجمعة لضمان سلامة المصلين.

وعن برامج تنمية المعرفة الدينية خلال شهر رمضان المبارك، أوضحت أنه مراعاة لجميع الاشتراطات الاحترازية، فإن الهيئة ستقوم بتنفيذ مبادراتها عبر وسائل الإعلام والمنصات الذكية، وذلك ضمن ثلاث خدمات رئيسة.

وذكرت أن الخدمة الأولى تعنى ببث عدد من البرامج الدينية في مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية في الدولة تتناول القضايا الإيمانية والعقائدية والأخلاقية مع التركيز على تعزيز القيم الأسرية والوطنية.

وأضافت: أنه سيتم تنفيذ المحاضرات الوعظية عن بعد في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن خطة الوعظ الموحدة فيما تعنى الخدمة الثالثة بإقامة البرامج الوعظية والدورات العلمية، عبر خاصية البث المباشر «إنستغرام لايف». وأوضحت أنه سيكون للهيئة في شهر رمضان ما يزيد على 300 حلقة في 12 برنامجاً إذاعياً وتلفزيونياً عبر المحطات الوطنية الإعلامية الفضائية.

ولفتت إلى أن الهيئة استثمرت أئمة المساجد المؤهلين في مجال التحفيظ لتوسيع مجال الاستفادة لغير منتسبي المراكز القرآنية للتسجيل في هذه المنصة في أوقات مرنة وضمن كافة البرامج المتاحة عبر التسجيل في الموقع الرسمي والتطبيق الذكي للهيئة.

محاضرات وندوات

في ما يخص إقامة الندوات الرمضانية والمؤتمرات العلمية «عن بُعد»، ذكرت نوف الشحي المتحدث الرسمي عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أنه سيتم تنظيم برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة هذا العام عبر المنصات الافتراضية وسيشارك فيه 10 ضيوف في محاضرات نوعية وندوات تخصصية مع تنظيم ملتقى «الإمارات وطن السلام والتسامح»، وإحياء يوم زايد للعمل الإنساني ويشارك فيها مجموعة من العلماء من داخل الدولة وخارجها، لإبراز قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وأكدت أن الهيئة حرصت على استمرار عمل المراكز القرآنية عن بُعد من خلال استثمار الأنظمة الذكية في فتح الفصول الافتراضية طوال أيام رمضان ، مشيرة إلى أن هذه الفصول تشمل برامج مثل الختمة والحفظ وتصحيح التلاوة، وغيرها.