«صحة»: رمضان فرصة لتحسين العادات الغذائية

أبوظبي ( الاتحاد)أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، أن شهر رمضان الكريم يعد فرصة عظيمة لتحسين العادات الغذائية الخاطئة، وإنقاص الوزن لمن يعاني من السمنة.

وقالت نجود العامري إخصائية التغذية العلاجية في مستشفى مدينة زايد التابعة لمستشفيات الظفرة إحدى منشآت شركة "صحة": إن تنظيم الغذاء في شهر رمضان مهم جداً، فهناك تغيرات كبيرة تحدث في عادات الأكل وساعات الصيام الطويلة وأسلوب الحياة بشكل عام، ومن المهم زيادة الوعي بالأكل الصحي بين أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل . وأكدت أهمية الحصول على السعرات الحرارية الكافية مقسمة بين فترتي الإفطار والسحور من خلال تناول وجبة أو وجبتين خفيفتين بينهما، وموازنة الوجبات مع الكربوهيدرات (45% إلى 50%) والبروتينات (20% إلى 30%) والدهون الصحية (25% إلى 35%)، وتجنب الأطعمة السكرية والدهنية والتقليل من تناول الكربوهيدرات المصنعة.

ونصحت نجود العامري، إخصائية التغذية العلاجية، بشرب الكثير من الماء وتجنب المشروبات المحلاة والقهوة والشاي والمشروبات الغازية الفائضة في فترة ما بعد الإفطار، والتعجيل بالإفطار، وتأخير السحور، ونصحت كذلك بالبدء بتناول الماء عند الإفطار، وحصة واحدة من الفواكه، والتمر للتغلب على الجفاف والتغلب على انخفاض مستوى السكر في الدم بعد فترة الصيام الطويل، مع أهمية التوقف عن التدخين.

وحول النشاط البدني خلال شهر رمضان الكريم، أكدت أخصائية التغذية العلاجية نجود العامري أن الشهر الفضيل هو شهر النشاط والعمل والجد فلا يتخذه البعض عذراً لعدم ممارسة النشاط البدني، ولا بد أن يحرص الأشخاص على ممارسة النشاط البدني المفضل مثل: المشي في مراكز التسوق إن لم يكن لديهم برنامج منتظم للنشاط البدني على مدار العام، واستخدام ساعة عداد خطوات لحساب الخطوات، ووضع هدف للوصول إلى 10.000 خطوة في اليوم أو أكثر.

وأرشدت المرضى إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل ممارسة أي نشاط بدني، وكذلك الذين يتناولون دواء ضبط السكر من أجل ضبط الجرعة والتوقيت. وأكدت كذلك أهمية تنظيم أوقات النوم والاستيقاظ، والقيلولة أو جدولة أوقات للراحة، حيث يمكن لجسم الإنسان أن يشعر بمزيد من التعب خلال نهار رمضان، ويسمح تنظيم أوقات النوم والاستيقاظ بالحصول على قدر من الراحة لأداء النشاط البدني قبل أو بعد الإفطار، مشيرة إلى أن ممارسة الهوايات المفضلة مثل: لعب كرة القدم أو الكرة الطائرة أو التنس وسيلة جيدة للاستمرار في النشاط البدني، والحفاظ على اللياقة البدنية، بالإضافة إلى الشعور العام بالراحة.