تطوير حديقة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع القطاع الخاص، مشروع تطوير حديقة الشيخة فاطمة بنت مبارك، الواقعة عند تقاطع شارع البطين وشارع زايد الأول في جزيرة أبوظبي، وتحويلها من حديقة مسورة إلى حديقة مفتوحة.

ويهدف المشروع إلى جعل الحديقة، التي تمتد على مساحة 46 ألف متر مربع، وتزيد مساحة المسطحات الخضراء فيها على‏ 24.035 متراً مربعاً، مفعمة بالترفيه والتسلية ونابضة بالحياة، من خلال دمجها بالأنشطة والفعاليات المجتمعية والمكونات التجارية، وإنشاء قرية مجتمعية متكاملة في وسط الحديقة.

وتضم الحديقة منطقة للمغامرات ومنطقة مخصصة للنساء والأطفال، وتوفر مساحة تأجير تقارب 9 آلاف متر مربع، عبارة عن وحدات مخصصة للأطعمة والمشروبات والعيادات والمكاتب بتصميم عصري مرن، يتيح لها التوسع وخيار إضافة الشرفات المحاطة بالمناظر الطبيعية، والمطلة على مرافق الفعاليات والمساحات الخضراء المخصصة للأنشطة في الهواء الطلق.

كما تضم الحديقة ملاعب، ومسجداً، وساحة ثقافية، وسوقاً خارجية، ومقاهي خارجية، وأجنحة للتجزئة، مع مساحات لبيع الأطعمة والمشروبات على السطح، وكذلك حديقة للأطفال، وحديقة للتزلج، ونافورة تفاعلية مع مسارح خاصة للجلوس الخارجي، بالإضافة إلى مسار للمشاة ومسار لركوب الدراجات الهوائية، ومركز خاص للنساء، وجناح للتعليم، وحديقة للفراشات، ومنطقة خضراء للألعاب، وساحة مظللة لألعاب الأطفال، وحديقة لتأهيل المرضى، ومكان مخصص للياقة البدنية.

ويجسد المشروع سعي حكومة أبوظبي الرشيدة وحرصها على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتنويع الأماكن الترفيهية للسكان، وإيجاد كافة سبل الحياة الكريمة والخيارات الترفيهية المتنوعة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وكذلك توسيع خريطة المساحات الخضراء، وتنويع منظومة الحدائق والمتنزهات الترفيهية بما يحقق رؤية أبوظبي 2030، ويرسخ مكونات البنية التحتية القادرة على مواكبة حجم النمو والاستدامة الذي تحققه أبوظبي في المجالات كافة.