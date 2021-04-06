«دوفات» يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي

دبي (الاتحاد)- تواصلت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) في دورته السادسة والعشرين، والتي تقام خلال الفترة ما بين 5-7 أبريل 2021 في مركز دبي التجاري العالمي، التي شهدت حضوراً مميزاً للأطباء والمختصين والصيادلة والعاملين في قطاع الصيدلة والتكنولوجيا، إضافة إلى حضور فعّال من طلاب الجامعات والكليات، الذين قدموا عروض الملصقات العلمية حول موضوعات علمية مختلفة في مجال الصيدلة.وتأتي أهمية مؤتمر ومعرض (دوفات) في كونه منصة فريدة من نوعها تتيح للصيادلة وأصحاب شركات الصيدلة والمهنيين والمتخصصين في قطاع الصيدلة فرصة للتواصل والتلاقي تحت سقف واحد لإبراز مدى أهمية قطاع الصيدلة، وبالأخص في الوقت الراهن.

هذا وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اليوم، من بين الدول التي تشهد نمواً سكانياً سريعاً، مع زيادة الطلب على الأدوية التي تحمل علامات تجارية معروفة والأدوية الاستهلاكية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، هنالك ارتفاع ملحوظ في نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، التي تساهم في زيادة نمو صانعي الأدوية العامة في المنطقة. لذا، يجمع (دوفات) بين صانعي القرار والمتخصصين في صناعة الأدوية للتعمق أكثر في المشكلات الحالية ومناقشة سبل حلها. هذا وفي اليوم الثاني، تضمن مؤتمر (دوفات) عدداً من المناقشات الرئيسية حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالصيدلة، مثل «تأثير طول الفترة الزمنية وفعالية تكلفة الأدوية الجديدة»، و«كيف نستخدم تقييم التكنولوجيا الصحية لاتخاذ القرار؟»، و«هل الرعاية الصحية مستعدة لاعتماد الذكاء الاصطناعي؟ التحديات والفرص»، و«تمكين وكلاء التغيير التنظيمي بعد زوال الوباء من العالم»، و«وباء كوفيد-19 يتحول إلى اقتصاديات صحية ملموسة».

وقال بيتر بيتس، رئيس مركز الطب في المصلحة العامة، ومساعد المفوض السابق للعلاقات الخارجية في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الولايات المتحدة الأمريكية: «لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السبّاقة في مواجهة جائحة كوفيد-19، والآن يمكنها مواصلة ريادتها العالمية من خلال توظيف العديد من الدروس المستفادة في حل الكثير من قضايا الرعاية الصحية المُلِحّة الأخرى.

وبصفتها شريكاً عالمياً، أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى بأنها تمثل نموذجاً للالتزام ومنبعاً خصباً للموارد الفكرية».

كما شهد اليوم الثاني من معرض ومؤتمر (دوفات) توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة وشركة «آكسيوس» بهدف ترويج وتشجيع الصحة العامة المحسنة، حيث سيتم من خلال توقيع هذه المذكرة تعزيز نتائج الرعاية الصحية عن طريق التعاون والتعليم وزيادة فرص الالتقاء والتعارف.

وبالتوازي مع المؤتمر، تواصلت فعاليات معرض دوفات الذي استقطب العديد من العلامات التجارية الرائدة في مجال صناعة الأدوية والمستحضرات الدوائية من الدولة والخارج، وقد ساهم المعرض في تبادل الخبرات والتواصل بين الحضور.

هذا، ووفر معرض دوفات للتكنولوجيا منصة مخصصة لمصنعي المستحضرات الصيدلانية للتعرف على مختلف المراحل للدراسات والأبحاث ما قبل الإنتاج وخلاله، والتجهيز والتعبئة، وإدارة الجودة، والترميز الطبي، والتصنيف، والتخزين واللوجستيات، واستعراض آخر التطورات فيما يتعلق بسلسلة التوريد لتصنيع الأدوية بالكامل.

وقال الدكتور عماد رزق الله، مدير العمليات لدى شركة نيو كانتري للرعاية الصحية: «في الوقت الذي يزداد فيه الوباء شراسة في كل أنحاء العالم، ومعه يزداد الإغلاق المجتمعي في كثير من الدول، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تثبت كل يوم ريادتها في أكثر من مجال، ومن أهم هذه المجالات المجال الصحي والتوعية الصحية.»

الجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض (دوفات) ينظم سنوياً من قبل مؤسسة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض - عضو في اندكس القابضة مع الشريك الاستراتيجي «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب»، ودعم كل من هيئة الصحة بدبي، والجمعية الأميركية لصيادلة النظام الصحي، والجمعية الدولية لعلم الأدوية، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام، والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية، والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية.