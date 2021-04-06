بلدية العين تطبق تجربة جديدة لخفض إنارة الحدائق ومواقف المدارس

محمد البلوشي (العين)

بدأت بلدية مدينة العين ممثلة بقطاع البنية التحتية، تجربة تخفيض مستوى إنارة المصابيح في مواقف المدارس والحدائق وبعض المناطق في غير أوقات الذروة، بهدف تحقيق الترشيد الأمثل للموارد.

تقوم فكرة التجربة على ترشيد استهلاك الكهرباء بعد التوسع في استبدال أجهزة الإنارة التقليدية في مناطق المدينة لأخرى موفرة للطاقة «إل إي دي»، والتي يتوقع معها تخفيض استهلاك مصابيح الإنارة في بعض الشوارع بنسبة تصل إلى 30 % بهدف تطبيق أفضل الممارسات.

وأوضحت المهندسة موزة المحرزي في بلدية العين، أنه تم تنفيذ التجربة من خلال التحكم في نظام تقليل شدة الإنارة حسب المعايير والمواصفات المعتمدة لدليل الإنارة في الأماكن ذات الإشغال السكاني الأقل في غير أوقات الذروة، مع الحفاظ على مستوى الأمان المطلوب ودون التأثير على جودة الإنارة في المنطقة، وبالتعاون مع شركاء البلدية الاستراتيجيين.

وشملت التجربة لوحة إنارة واحدة وعدد 24 جهاز إنارة تخدم مواقف داخلية للمدارس، من خلال نظام ذكي للإنارة يُمكّن الفريق من التحكم في مستويات الإضاءة عبر برمجة مسبقة لخفض مستويات الإضاءة خلال فترات زمنية محددة، بما يحقق وفورات مالية إضافية من خلال خفض معدلات استهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة، حيث تراعي بلدية مدينة العين أفضل وسائل الأمن والسلامة في تركيب أعمدة الإنارة، وتجري أعمال الصيانة لها بانتظام بما يحقق استدامة الأصول لفترة زمنية أطول.