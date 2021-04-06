تغريم متهم 10 آلاف درهم والإبعاد

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قررت محكمة النقض أبوظبي، تغريم متهم 10 آلاف درهم والإبعاد عن الدولة، نظراً لتعاطيه مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتدور حيثيات القضية في إسناد النيابة العامة تهمة تعاطي مؤثرات عقلية للمتهم في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، مطالبة عقابه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم 10 آلاف درهم والإبعاد عن الدولة، وإلزامه بالرسم المستحق. فاستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف الرسم المستحق. ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بطريق النقض، كما أودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها رفض الطعن، ورأت المحكمة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه ومن حيث المقرر وفق نص المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995 المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2018 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أنه يحكم بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإذ التزم الحكم فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً مبرأً من قالة الخطأ في تطبيق القانون.