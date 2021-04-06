«مجلس قيادات الشرطة» يناقش نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية للدفاع المدني

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة، اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس عن بعد، بحضور عدد من قادة الشرطة وكبار الضباط بوزارة الداخلية.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعماله، والتي تتعلق بالسياسات ومؤشرات الأداء الرئيسة والخطط التطويرية التي تطبقها وزارة الداخلية.

واطلع المجلس على نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية للقيادة العامة للدفاع المدني المرتبطة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، والإنجازات التي حققتها لمواجهة جائحة كورونا في مجال جاهزية وتدريب العاملين في الدفاع المدني والخدمات المقدمة للجمهور، وأساليب التعامل مع أفراد المجتمع ومدى تجاوبهم وتعاونهم، ما ساعد كثيراً في تسهيل وإنجاح مهام الدفاع المدني.

واستعرض المجلس تقريراً حول برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، وأهم الإنجازات التي حققها البرنامج، من خلال البرامج والمبادرات المشتركة والفعاليات التي تم تطبيقها على مستوى الدولة على فئات المجتمع المختلفة والمشاريع المستقبلية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج، ووجه معالي رئيس المجلس بالتركيز على برامج التوعية والمبادرات التي تستهدف النشء في مراحل سنية مبكرة، وترسخ لديهم القيم الأمنية للدولة واحترام القانون.

كما استعرض تقريراً حول وضع البلاغات في تطبيق «مركز الشرطة في هاتفك»، وإحصائيات حول إجمالي ونوع البلاغات التي تم تسجيلها من خلال التطبيق، والموقع الإلكتروني على مستوى الدولة، والإجراءات المتخذة من الجهات المعنية.