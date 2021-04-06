إنقاذ جمل علقت رجله في الحديد بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

نجح فريق من بلدية أم القيوين في إنقاذ جمل علقت رجله في الحديد أثناء محاولته الخروج من بوابة السياج في منطقة السرة، وتم التعامل مع الحادثة باحترافية، أسهمت في الحفاظ على سلامة الجمل، ولم يتعرض لأي إصابة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن البلدية تلقت أمس بلاغاً من شخص يفيد بوجود جمل لا يستطيع التحرك بسبب دخول رجله بين الحديد، الذي وضعته الجهات المختصة لحماية مستخدمي الطريق من مخاطر عبور الحيوانات السائبة من بوابات السياج على جانبي شارع الشيخ زايد بن سلطان، وعلى الفور انتقل فريق من البلدية إلى الموقع، وتم قطع الحديد وإخراج الجمل، حيث استغرق العمل نحو ساعة تقريباً.