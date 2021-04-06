صرف مستحقات الزكاة لـ 2409 أيتام في الشارقة

الشارقة (وام)- باشرت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي عملية صرف مستحقات الأيتام وأسرهم من مشروع زكاة المال ومؤونة رمضان، ضمن حملة «زك» الرمضانية التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً لخدمة منتسبيها.

وبلغ إجمالي مصروفات المشروعين 1.436.600 درهم ليستفيد منهما 2409 أيتام ينتسبون إلى 1021 أسرة في كل من مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

وقالت نوال الحامدي - مدير إدارة الرخاء الاجتماعي في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: إن حملة «زك» تواكب احتياجات أسر الأيتام من ذوي الدخل المحدود من المنتسبين للمؤسسة، وتسخر عطايا وزكوات المزكّين والمساهمين لدعم وتمكين أسر معوزة ومستحقة لفريضة الزكاة.