«الصحة»: سحب طوعي لأربعة منتجات لعلاج عدوى الهربس

سامي عبد الرؤوف (دبي) أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن سحب أربعة تشغيلات من منتج Acyclovir Sodium Injections، والذي يستخدم لعلاج عدوى الهربس للمرضى الذين يعانون نقص المناعة بسبب التبلور.

وأشارت الوزارة، إلى أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بالوزارة، إلا أن ذلك لا يمنع وجوده في بعض المستشفيات أو المراكز الصحية الخاصة، مشيرة إلى أن التحذير يأتي من باب الحرص على سلامة المرضى الذين يستخدمون مثل هذه الحقن (الإبر).

وطلبت الوزارة من جميع المنشآت الصحية وجميع ممارسي الرعاية الصحية، بعدم وصف أي من تلك التشغيلات، كما خاطبت الشركة المصنعة بسحب تلك التشغيلات طواعية للحفاظ على سلامة المرضى، وتجنيب تعرضهم لمضاعفات.

وأشارت الوزارة إلى أن التشغيلات شملت Acyclovir. Sodium. Injection 50mg. Mg 20 ورقم التشغيلية Looo155، و تاريخ انتهاء الصلاحية ديسمبر 2021. والتشغيلة الثانية رقم L000156 وتاريخ انتهاء الصلاحية يناير 2022، والتشغيلة الثالثة 50. و10 مليغرام، وتحمل رقم L000126 وتاريخ الصلاحية ديسمبر 2021، والتشغيلة الرابعة 50 و 10 ميليجرام ورقم التشغيلة L00027 وتاريخ انتهاء الصلاحية 2021.