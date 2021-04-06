شيخ الأزهر: "وثيقة الأخوة الإنسانية" شكلت مرحلة جديدة في تعزيز السلام العالمي

أحمد شعبان (القاهرة) - أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عمق ومتانة العلاقات بين الإمارات والأزهر لاسيما بعد توقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي شكلت مرحلة جديدة في تعزيز السلام العالمي، والانفتاح بين الأديان، وترسيخ قيم ومعاني العيش المشترك والوحدة في مواجهة الانعزإلىة والفكر المتطرف، لافتاً إلى أن «الوثيقة» ساهمت في مدّ جسور الحوار بين الشرق والغرب، وإعلاء قيم التسامح والحوار والتآخي بين البشر.

جاء ذلك خلال لقاء الطيب مع الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، تلبية لدعوة تلقاها الشامسي من الإمام الأكبر في منزله بمحافظة الأقصر، حيث أقام الطيب مأدبة غداء تكريمية للشامسي والمستشار الإعلامي صالح السعدي بحضور أفراد عائلة الطيب.

وثمن السفير الشامسي هذه الدعوة الكريمة، مشيراً من «ساحة الطيب» في الأقصر، إلى التقدير العميق الذي تكنه الإمارات للأزهر الشريف ومكانة شيخه الإمام الأكبر الذي يسعى لنشر تعاليم الدين الحنيف بعيداً عن الغلو والكراهية، والمساهمة في تقوية الأواصر، ونشر منهج الأزهر الوسطي المعتدل في العالم.

كما أثنى الشامسي على الدور الفعال للإمام الأكبر في نشر تعإلىم التسامح والرحمة في سبيل مواجهة المخاطر والتحديات، والدعوة لتطبيق الوثيقة التي وقعت في أبوظبي والتي تعتبر نموذجاً يحتذى به خاصة بعد اعتماد الاحتفال بـ«اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» في الرابع من فبراير كل عام من قبل الأمم المتحدة.