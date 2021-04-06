محمد بن راشد: دبي تطلق «منطقة القوز الإبداعية»

أبوظبي (الاتحاد)- أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق «منطقة القوز الإبداعية».

وكتب سموه على «تويتر»، «أطلقت دبي اليوم «منطقة القوز الإبداعية».. وجهة جديدة تضاف لمدنها الذكية والفنية والثقافية لتحقيق هدفنا الذي أعلناه بتحويلها عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «المنطقة أطلقها اليوم حمدان بن محمد وستشرف عليها لطيفة بنت محمد.. وسنتابع جميعاً تطورها السريع قريباً.. ولن يقف إبداع دبي».