تعرف على طقس الإمارات غداً الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً شمالاً وشرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح «الخميس» مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 08:00 والمد الثاني عند 23:54 والجزر الأول عند الساعة 16:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:56.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند 19:40 والمد الثاني عند الساعة 07:26 والجزر الأول عند الساعة 12:45 والجزر الثاني عند الساعة 01:57.