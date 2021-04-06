سفير الإمارات لدى إسرائيل يصل على متن أول رحلة لطيران الاتحاد إلى تل أبيب

وصل محمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل، اليوم إلى تل أبيب على متن الرحلة الأولى لشركة الاتحاد للطيران من أبوظبي. ويأتي بدء رحلات الطيران المنتظمة بين البلدين من قبل الاتحاد للطيران في أعقاب الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه في سبتمبر 2020، وساهم في فتح آفاق لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والثقافي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

وقال محمد محمود آل خاجة - خلال حفل الاستقبال الذي أقيم في مطار بن غوريون الدولي - منذ توقيع المعاهدة الإبراهيمية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وبلدانا يعملان معاً لتعزيز حقبة جديدة مزدهرة من التعاون المثمر. وأضاف : مع استمرار دولتينا في السعي إلى التعافي من جائحة «كوفيد - 19»، فإنه لدينا الكثير لنتطلع إليه من خلال التبادل التجاري والدبلوماسي والصحي والتقني والسياحي.

وتابع : بعد أن صنعت دولة الإمارات ودولة إسرائيل التاريخ من خلال توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، فإنهما الآن على استعداد للبناء على الإنجازات المشتركة لبدء المرحلة التالية من التعاون. وحملت رحلة الاتحاد للطيران الأولى إلى تل أبيب على متنها وفداً دبلوماسياً واقتصادياً رفيع المستوى ضم إيتان نائي رئيس بعثة إسرائيل في دولة الإمارات، وتوني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد، وذلك بهدف تطوير التعاون الثنائي وتعزيز السياحة بين البلدين. وأكد توني دوغلاس أن إطلاق أولى رحلاتنا التجارية المجدولة لا يعد وحسب خطوة مهمة بالنسبة للاتحاد للطيران، بل يعد أيضاً محطة بارزة بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وقال : يسرنا استقبال هذا الوفد رفيع المستوى على متن رحلتنا اليوم، ما يؤكد على أهمية هذه المناسبة، كما أننا نتطلع إلى ربط إسرائيل بأبوظبي والإمارات العربية المتحدة وما بعدها لتصل إلى مختلف الوجهات حول العالم.