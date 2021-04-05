«جائزة التحبير» تنطلق أول رمضان

خلفان النقبي (أبوظبي)

أعلنت اللجنة المنظمة العليا للجائزة العالمية «التحبير للقرآن الكريم وعلومه» انطلاق فعاليات الدورة السابعة لعام 2021 تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك لتشجيع المسلمين في العالم العربي والإسلامي على التنافس في مجال القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وعلومه، وتوجيه الناشئة لفهم روح الإسلام والوسطية ورسالته الإنسانية للعالم كافة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس عن بُعد، بحضور الدكتور فاروق محمود حمادة، المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، أمين عام الجائزة، وأحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي المدير العام، وأعضاء اللجان المنظمة للجائزة.

وأكد الدكتور فاروق محمود حمادة، أن الجائزة مستمرة بحسب أهدافها ورؤيتها الإنسانية والدينية، والتي تهدف إلى تعزيز الاهتمام والتعلق بدراسة القرآن الكريم وعلومه على النهج الصحيح من خلال غرس القيم النبيلة في صفوف النشء وتشجيعهم على ترتيل القرآن الكريم بقراءة صحيحة وفق أحكام التجويد.

وأشار إلى أن الجائزة تعزز من القيم الإسلامية السمحة في إطار الاعتدال والوسطية والفهم الصحيح لمقاصد الشريعة والعمل بموجبها، موضحاً بأن الجائزة في دورتها السابعة تنطلق رسمياً في الأول من رمضان المقبل بدعم من مؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الشريك الرسمي للفعالية، على أن ينتهي تسلم المشاركات في منتصف رمضان القادم، ويمكن للجميع الاطلاع على تفاصيلها عبر موقعها الإلكتروني، www.tahbeer.ae، للفوز بجوائزها القيمة، حيث رصد للفائز الأول مبلغ 30 ألف درهم، والفائز الثاني مبلغ 20 ألف درهم، والفائز الثالث مبلغ 10 آلاف درهم، في كل مسابقة على حدة.

وأوضح أحمد سبيعان الطنيجي، المدير العام للجائزة، بأن الدورة الحالية تضم 8 مسابقات رئيسية هي: فئة الترتيل للقرآن الكريم وتضم ثلاثة فروع، الفرع الأول: لكافة الجنسيات ويتنافس فيه الذكور والإناث، والأطفال لكل واحد منهم فرع مستقل، والفرع الثاني: المواطنون، ويتنافس فيها: الذكور والإناث والأطفال لكل واحد منهم فرع مستقل، والفرع الثالث: أصحاب الهمم، ويتنافس فيها الذكور، والإناث، والأطفال لكل واحد منهم فرع مستقل.

وأوضح أن الجائزة حققت أهدافها المحددة لها، وهي تحقيق التواصل الحضاري وزرع القيم النبيلة والمبادئ السامية في نفوس من يعيش على أرض الدولة، لافتاً إلى أن الدورة السابقة حققت نجاحاً كبيراً، وبلغ عدد المشاركين فيها 3300 في جميع فروعها من 56 دولة، الأمر الذي يلقي بالعبء على القائمين على هذه الجائزة لمواصلة التميز والإبداع لنشر رسالتها السامية. وذكر أن لكل فئة منها فئات فرعية وأقساماً واشتراطات خاصة تخضع للتحكيم من قبل لجنة من ذوي الاختصاص لكل فئة، مشيراً إلى أن باب المشاركة مفتوح ابتداءً من الأول من رمضان وحتى 15 رمضان.