راشد النعيمي: التعاون ضروري لإنجاح التعداد السجلي بعجمان

عجمان (وام)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس اللجنة العليا للتعداد السجلي في إمارة عجمان، أهمية تعاون ومشاركة جميع السكان والجهات الحكومية في الإمارة للمساهمة في إنجاز وإنجاح التعداد السجلي لعام 2021، ما سيعود بالنفع العام على الفرد والمجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماعه في مكتبه مع فريق عمل التعداد السجلي من موظفي مركز عجمان للإحصاء والتنافسية لمناقشة مستجدات التعداد السجلي لعام 2021، وعرض النتائج والمؤشرات الحالية لتقرير التعداد الذي تضمن مراحل تطور المشروع، ووضع السجلات الإدارية ومستجدات ربط السجلات الإدارية للجهات الحكومية مع المركز، وعرض نتائج بيانات المباني والمساكن والمنشآت، بالإضافة إلى عرض نتائج ومؤشرات الأفراد والأسر التي تم استيفاؤها بمنصة العد الذاتي.

حضر الاجتماع د. هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ود. ياسمين جودي، المستشار الإحصائي الفني بالمركز، وحصة بنت زايد، وطارق محروس، وأحمد عبدالله، الذين يمثلون فريق عمل التعداد السجلي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن المشروع يحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.