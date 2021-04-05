هزاع بن زايد: منح الشباب فرصاً للإسهام بفعالية في الاقتصاد الوطني

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن «مصرف الإمارات للتنمية، الذي أعلن عن استراتيجيته للمرحلة المقبلة، يشكل زخماً قوياً في دعم رؤية الدولة من خلال تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف في تغريدة لسموه على موقع «تويتر»:«المصرف يمنح فُرصاً للشباب للإسهام بفعالية في الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار في الصناعة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة».