سيف بن زايد: داعم رئيس للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن استراتيجية «مصرف الإمارات للتنمية» محرك إضافي طموح لتطوير الاقتصاد الوطني وداعم رئيس للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف سموه في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»:«حريصون على دعم المبادرات الاستثنائية والأفكار النوعية والمبدعة التي تتبنى دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتواكب أولوياتنا التنموية المستقبلية».