حمدان بن محمد: الإمارات حققت مكانة متقدمة بالأمن والأمان

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دبي ودولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حققت مكانة متقدمة في مجال الأمن والأمان إقليمياً وعالمياً بشهادة التقارير الدولية، بما في ذلك الأمن المعلوماتي والفضاء الإلكتروني الذي بات مطلباً مُلحاً مع الانتشار الواسع للتقنيات الذكية والتي تعتبر ركيزة مهمة من ركائز العمل في مختلف الميادين والتخصصات، وهو ما يستوجب الاستعداد الكامل لكل ما تحمله التكنولوجيا من تحديات إلى جانب ما توفره من فرص.

حمدان بن محمد خلال افتتاح المعرض

وقال سموه: «لقد كانت دبي سباقة في تعزيز مكانتها كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني تماشياً مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، والتحول الذكي الذي تشهده الإمارة، وبهدف توفير الحماية المتكاملة ضد مخاطر الأمن الإلكتروني، ودعم الابتكار في الفضاء الإلكتروني مما يعزز نمو الإمارة وازدهارها الاقتصادي». وأضاف سموه: «تمثل المنتديات والمؤتمرات الكبرى في هذا القطاع فرصة لترسيخ التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، ومواجهة التهديدات والمخاطر في مجال الفضاء الإلكتروني، وتأسيس شراكات عالمية مع كبرى المؤسسات الدولية المتخصصة، بما يضمن تسخير التكنولوجيا وتحقيق أعلى استفادة ممكنة لصنع واقع جديد وحياة حافلة بالفرص، ونموذج يحتذى في التنمية والأمن الإلكتروني على مستوى العالم».

جاء ذلك خلال افتتاح سمو ولي عهد دبي لفعاليات النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر «سايبر تك جلوبال» 2021، أكبر ملتقى لقطاع الأمن السيبراني على مستوى العالم والذي تستضيفه دبي للمرة الأولى ويستمر حتى 7 أبريل الجاري في فندق جراند حياة، دبي.

رافق سموه، معالي عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي حمد المنصوري، رئيس الحكومة الرقمية لدولة الإمارات عضو مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومعالي الدكتور أحمد الكويتي، رئيس مجلس الإمارات للأمن السيبراني، ومعالي طلال بالهول، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني، ويوسف الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني. وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في أروقة المعرض واطلع سموه على أحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني المعروضة من قبل الشركات العالمية والناشئة، كما حضر سموه الجلسة الحوارية بعنوان «أفكار حول مستقبل الإنترنت والاستخبارات من منظور المستوى الوطني» التي تحدث خلالها العميد المتقاعد بنحاس بوخريس، مدير سابق للوحدة 8200، إسرائيل.

حضور عالمي مميز

تناقش الجلسات كذلك، واقع الأمن السيبراني ما بعد جائحة «كوفيد-19» إلى جانب تأثير الجائحة على الأنظمة الرقمية للقطاع الصحي، واستراتيجيات الدول، والحوسبة السحابية، ويتحدث خلال المؤتمر شخصيات بارزة من خلفيات ودول مختلفة منها يجال أونا، المدير العام، مديرية الإنترنت الوطنية الإسرائيلية، إسرائيل، والجنرال ويسلي كلارك، القائد الأعلى الأسبق لقوات حلف «الناتو» في أوروبا، والجنرال ديفيد بتريوس، المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وغيرهم الكثير. ومع استضافتها هذا الحدث العالمي، تؤكد دبي دورها الرائد إقليمياً وعالمياً في ميدان التكنولوجيا الرقمية، وذلك التزامًا برؤية القيادة الرشيدة التي تسعى دائماً إلى الريادة في كل الميادين.

محاور وموضوعات

تتناول موضوعات الحدث الأبرز من نوعه عالمياً ضمن قطاع الأمن السيبراني، التغيرات التي أحدثتها جائحة «كوفيد 19» والتي أسهمت في الاعتماد بشكل متزايد على التكنولوجيا في مختلف ميادين العمل، كما تسلط الضوء على تحديات وتداعيات الأمن السيبراني ضمن مجموعة واسعة من القطاعات والتخصصات مثل التكنولوجيا المالية، والتجزئة، والتأمين، والطيران، والاقتصاد والسياسة، حيث يتوقع الخبراء أن يشهد العام الجاري المزيد من التحولات والتحديات المتزايدة، لاسيما مع تزايد الهجمات السيبرانية، وما قد يخلفه من تأثير على مختلف القطاعات، وسيشمل الحدث معرضًا للشركات العالمية المتخصصة جنباً إلى جنب مع جناح الشركات الناشئة المخصص للشركات المبتكرة.

وستتطرق الجلسات والفعاليات الخاصة، خلال هذه النسخة إلى محاور متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة لإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية وانعكاسها على تطور قطاعات مختلفة تشمل الصحة، والتأمين، والقطاع المالي، والاتصالات، والنقل الذكي، وغيرها.