طحنون بن محمد يفتتح «بيت محمد بن خليفة» في العين

أبوظبي (وام)

شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، افتتاح «بيت محمد بن خليفة آل نهيان» التاريخي العريق، بعد إعادة تأهيله، ليتحول إلى أحدث مركز ثقافي مجتمعي في العين.

طحنون بن محمد في حديث مع سرور بن محمد وأحمد بن سرور الظاهري خلال الافتتاح

حضر الافتتاح، سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ زايد بن هزاع آل نهيان، والشيخ أحمد بن سرور الظاهري، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

طحنون بن محمد خلال فعاليات الافتتاح وإلى جانبه سرور بن محمد

واستمع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، خلال تجوله في مشروع البيت، يرافقه الحضور، إلى شرح من القائمين على مشروع البيت حول الخطوات التي تم اتباعها في تنفيذ إعادة ترميم وإعادة تأهيل المبنى، وآلية عمل المشروع.

طحنون بن محمد يتوسط الحضور خلال الافتتاح وإلى جانبه سرور بن محمد وسعيد بن محمد وذياب بن طحنون وخليفة بن طحنون وزايد بن طحنون وزايد بن هزاع وأحمد بن سرور الظاهري ومحمد خليفة المبارك

ويُعد بيت محمد بن خليفة من أهم المعالم المعمارية في تاريخ أبوظبي الحديث، ويقع البيت ضمن مواقع العين الثقافية المدرجة على لائحة «اليونيسكو» للتراث العالمي، وينتصب شامخاً كشاهد حي على تطور التقاليد الاجتماعية والتاريخية والمعمارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

طحنون بن محمد خلال حضوره الافتتاح

وشيد البيت بين ثلاثينيات وستينيات القرن العشرين، وهي الحقبة التي تجمع الأنماط المعمارية التي ظهرت نتيجة للتأثير الاقتصادي بعد اكتشاف النفط وإنتاجه تجارياً، كما يمثل البيت رمزاً للتطور المجتمعي وأنموذجاً تمتزج فيه الأنماط المعمارية التقليدية مع مواد البناء العصرية وتقنياتها.

طحنون بن محمد وسرور بن محمد خلال الجولة

والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان (1909 - 1979)، قدم إسهامات جليلة لمجتمع العين ودولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع.

طحنون بن محمد يستمع إلى شرح حول مراحل ترميم وإعادة تأهيل المبنى

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «إن إعادة افتتاح بيت محمد بن خليفة إنجاز ثقافي بارز بالنسبة إلى العين ومجتمعها الذي يُعدّ أحد أقدم المجتمعات في الإمارات، نظراً للأهمية الثقافية والمعمارية الكبيرة لهذا المنزل المتميز، كما تمثّل إعادة افتتاحه خطوة أخرى في رحلة الدائرة نحو إعادة إحياء ماضي أبوظبي لعصر جديد، ما يوفر مساحة حديثة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع. إن صون تراثنا المشترك أمر أساسي في مهمتنا المؤسسية، بما يضمن حفظ أهمية تقاليدنا وموروثنا الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة».

طحنون بن محمد خلال الجولة يرافقه سرور بن محمد وأحمد بن سرور الظاهري

طحنون بن محمد: فخور ببيت والدي محمد بن خليفة

عبّر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، عن فخره واعتزازه ببيت والده الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، مشيراً إلى أنه كان من كبار رجالات عصره، وأسهم باليد والعقل في مسيرة تأسيس الدولة.

وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «أنظر بعين الفخر إلى بيت والدي الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، وقد أصبح من المعالم المتاحة للأجيال لتعزيز معارفهم بتاريخ وطنهم المجيد».

طحنون بن محمد خلال الجولة وفي الصورة أحمد بن سرور الظاهري وكبار الحضور

وأضاف سموه: «رحمه الله، كان من كبار رجالات عصره، صاحبَ القائدَ المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وأسهم باليد والعقل في مسيرة تأسيس دولتنا الحبيبة».