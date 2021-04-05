«نعمة العلم بين يديك».. مبادرة لدعم 300 طالب وطالبة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كل من جامعة أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومجموعة اللولو العالمية عن تعاون مشترك لإطلاق مبادرة «نعمة العلم بين يديك» الهادفة إلى دعم 300 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط لإتمام دراساتهم الجامعية في جامعة أبوظبي.

وتقوم الحملة على جمع التبرعات في مختلف منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو، اعتباراً من 4 أبريل وتستمر حتى نهاية يوليو 2021. وسيذهب ريع الحملة لمساعدة الطلبة المستحقين لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية في جامعة أبوظبي في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم أجمع، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة حالات الطلبة وترشيح المستحقين وفقاً لمعايير وتوجيهات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي: «على خطى الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نمضي في جامعة أبوظبي لإثراء قيم التعاون والتكاتف المجتمعي، وتعزيز سبل الشراكة التي نعتز بها وتجمعنا بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومجموعة اللولو العالمية لنواصل مساعينا الرامية إلى توفير البرامج الأكاديمية للجميع من خلال مساعدة الطلبة الذين يواجهون تحديات مالية بما يضمن استمرارية مسيرتهم التعليمية وحصولهم على شهادة جامعية مرموقة تمكنهم من دخول سوق العمل وتأدية دورهم في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة».

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مبادرة «نعمة التعليم بين يديك» بالشراكة مع جامعة أبوظبي ومجموعة اللولو العالمية، تجسد رؤية الهيئة في نسج الشراكات الهادفة والبناءة مع قطاعات الدولة الحيوية لتنسيق برامجها وتوحيد مواقفها تجاه القضايا الإنسانية ذات الاهتمام المشترك، للمساهمة في تعزيز جهود الدولة خاصة في مجال التعليم.

وقال، إن المبادرة تفتح آفاقاً أرحب للتعاون وتعزيز الشراكة بين الهيئة وجامعة أبوظبي ومجموعة اللولو العالمية في هذا الصدد، وتمثل خطوة متقدمة في مجال التعاون بين مؤسسات الدولة من خلال المشاريع المشتركة والبرامج المتكاملة التي تلبي تطلعاتها في تعزيز مسيرة التعليم في الدولة، وتعتبر فتحاً كبيراً للطلاب الذين يواجهون صعوبة في إكمال تحصيلهم الأكاديمي بسبب ظروفهم الاقتصادية وأوضاعهم الإنسانية، حيث توفر لهم المبادرة العون والظروف الملائمة لإكمال مسيرتهم والتسلح بالعالم من أجل مستقبل أفضل لهم ولأسرهم.

ومن جهته، أضاف سيفي روباوالا الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو: «نعتز بالشراكة مع جامعة أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر في إطلاق هذه المبادرة المهمة والنبيلة خلال شهر رمضان المبارك. نحرص في مجموعة اللولو على تعزيز جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات وتفعيلها مع العديد من المشروعات الإنسانية والخيرية بالتعاون مع شركاء ومؤسسات مثل الهلال الأحمر الإماراتي.