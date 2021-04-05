«الشعبة الإماراتية» تشارك في اجتماعات البرلمان العربي

أبوظبي(الاتحاد)

يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات لجان البرلمان العربي، وجلسته الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث التي تبدأ غداً 7 أبريل الجاري، وتستمر حتى العاشر منه في العاصمة المصرية القاهرة.

ويضم الوفد أعضاء مجموعة الشعبة في البرلمان العربي كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.