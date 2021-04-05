«رأس الخيمة للمواصلات» تحصد 7 جوائز عالمية

رأس الخيمة ( الاتحاد)

حصدت هيئة رأس الخيمة للمواصلات 7 جوائز عالمية ضمن جوائز «ستيفي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضمنت فئات الفوز بعدد ثلاث جوائز ذهبية وجائزتين فضيتين وجائزتين برونزيتين.

وتضمنت فئات الجوائز الذهبية فئة الابتكار في المنتج المبتكر (تطبيق راك باص الذكي) وفئة الابتكار في تطبيق التعليم والتدريب الذكي (تطبيق البوصلة الذكي) وفئة الابتكار في تحسين بيئة العمل والتعليم المستمر، والفضية فئة الاستجابة المؤسسية خلال أزمة «كوفيد-19» وفئة الابتكار في استخدام التكنولوجيا في خدمة المتعاملين- الجهات الحكومية.

أما الجوائز البرونزية فتمثلت ضمن فئة أكثر الجهات الحكومية استجابة لضمان استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات وفئة الابتكار بإنجازات الموارد البشرية.