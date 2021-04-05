عودة طلبة الشارقة بنظامي «التعليم الهجين وعن بُعد»

الشارقة (وام)

أعلن الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عودة طلبة المدارس الخاصة بالإمارة لمدارسهم بدءاً من 11 أبريل الجاري لمدارس المناهج الأجنبية والآسيوية، و18 أبريل الجاري لمدارس المنهج الوزاري واستقبالهم في فصولهم المدرسية من خلال نظم «التعليم المباشر أو الهجين أو التعلم عن بُعد»، وفق اختيار ولي أمر الطالب بعد الحصول على نتيجة فحص سلبية قبل موعد العودة للمدرسة بمدة لا تزيد على 72 ساعة من تاريخ الفحص.

ومن المقرر أن يعود الطلبة لاستكمال الدراسة بعد عطلة الربيع التي تنتهي متزامنة مع شهر رمضان الفضيل، حيث أوعزت «الهيئة» إلى جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بتقليص عدد ساعات اليوم الدراسي وحصرها بين 3 إلى 5 ساعات فقط لتمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم الافتراضي والمباشر، وفقاً لنظام التعليم الذي اختاره ولي الأمر.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، التزام المدارس الخاصة بتوفير البيئة المدرسية الآمنة لأبنائنا الطلبة، حيث بادرت «الهيئة» بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوفير جرعات من لقاح «كوفيد- 19» للعاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لها الذين بدورهم بادروا بالتوجه لمراكز التطعيم لتلقي الجرعات.

وتجاوز نسبة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح من العاملين في المدارس الخاصة لإمارة الشارقة من معلمين وإداريين 74%، أما متلقو الجرعة الثانية من العاملين في المدارس فتجاوزت نسبتهم 64%.

وأعربت الهاشمي عن تقديرها للأسرة التربوية بكافة أعضائها من معلمين وأولياء أمور وطلبة وموظفي الهيئة لتعاونهم خلال الفترة الماضية حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والعاملين في المدارس الخاصة بالإمارة.