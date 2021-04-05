إغلاق 11 محلاً في دبي

دبي (وام)

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، خلال شهر مارس الماضي، 11 محلاً، وخالف 252 منشأة تجارية، وتم التنبيه على 61 محلاً، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا».

وقال عبدالعزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية، إن مفتشي «اقتصادية دبي» قاموا بتكثيف عمليات التفتيش، وبلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 16475 محلاً في جميع أنحاء الإمارة، وكانت محال الإلكترونيات والمطاعم ومحال التجارة العامة أبرز الأنشطة التجارية للمحال المخالفة، خاصة في مناطق نايف والضغاية والمرر.

ولفت إلى أن نسبة التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» بلغت 98.1%، مؤكداً استمرار فرق الرقابة بتنفيذ جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، وعدم التهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها، أو الإبلاغ عنها.