إنجاز 74% من تطوير 3 محطات مترو على «الخط الأحمر»

دبي (الاتحاد)

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات 74% من مشروع تطوير مداخل ثلاث محطات على الخط الأحمر لمترو دبي والبنية التحتية المحيطة بها، وهي: محطة مدينة دبي للإنترنت، ومحطة دبي مارينا ومحطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة.

وجرى اختيار عملية تحسين هذه المحطات وفقاً لمعايير عدة، منها عدد الركاب في المحطات، وعدد المستخدمين من أصحاب الهمم، والكثافة السكانية حولها والتوزيع الجغرافي للمناطق المحيطة بالمحطات، وعدد رحلات التنقل من وسيلة إلى أخرى.

وتتلخص أهداف المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات لتحسين تجربة المتعاملين، وتحسين مداخل ومخارج المحطات لتلبية متطلبات العرض والطلب في المنطقة، وتحويل مدينة دبي لمدينة صديقة لأصحاب الهمم، والربط من وإلى محطات المترو مقابل أتعاب تدفع من قبل الشركاء. وتنمية الإيرادات من خلال توفير مساحات تجارية إضافية.

ومن المتوقع افتتاح المحطات الثلاث على مراحل، وذلك في نهاية الربع الثاني والثالث من العام الجاري 2021، مشيرة إلى أن أعمال التطوير تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للركاب مستقبلاً بفضل إجراء أعمال التحسينات الهندسية الجارية حالياً لمحطة مترو مدينة دبي للإنترنت بنسبة (215%)، ومحطة مترو دبي مارينا ستزيد طاقتها الاستيعابية بنسبة (179%)، بينما ستزيد الطاقة الاستيعابية لمحطة مترو الإمارات العربية المتحدة للصرافة بنسبة (259%)».