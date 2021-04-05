شرطة دبي تسعد موظفي «عجمان الحرة»

دبي (الاتحاد)

وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع منطقة عجمان الحرة، ينضم بموجبها موظفو المنطقة إلى برنامج بطاقة «إسعاد» الخاصة بشرطة دبي، والتي تتيح لحاملي البطاقة الاستفادة من المزايا والخصومات والعروض التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من (59) دولة حول العالم.

وقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي العميد نعيم محمد شريف الخطيب، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالنيابة، ومن منطقة عجمان الحرة، المهندس علي عبدالله بن تويه السويدي. وأكد العميد نعيم الخطيب أن تعزيز الشراكة البنّاءة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، يعد نهجاً انتهجته القيادة العامة لشرطة دبي، وفقاً لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، الذي يحرص دائما على دعم الجهود والبرامج المشتركة المتوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للشرطة، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق ورفع مستوى السعادة لدى الموظفين.

من جانبه، قال المهندس علي السويدي «انطلاقاً من استراتيجية منطقة عجمان الحرة التي تهدف إلى رفع مستوى رضا الموظفين وإيجاد مبادرات مع مؤسسات حكومية، يسرّنا توقيع هذه الاتفاقية مع شرطة دبي وبالأخص في الانضمام إلى برنامج بطاقة (إسعاد)، ونود أن نعرب عن تقديرنا للقائمين على البرنامج وشرطة دبي عموماً نظراً لعملهم الدؤوب وجهودهم الكبيرة في خدمة الجمهور وحماية المجتمع»