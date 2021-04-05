أبوظبي (الاتحاد) - دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، جميع طلبة الصف الثاني عشر (الذكور) من خريجي العام الدراسي 2020-2021 المنتسبين إلى الخدمة الوطنية، للتقديم إلى مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال النظام الوطني، قبل 27 أبريل 2021.
وزارة التربية والتعليم، تدعو جميع طلبة الصف الثاني عشر (الذكور) من خريجي العام الدراسي 2020-2021 المنتسبين إلى الخدمة الوطنية، للتقديم إلى مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال النظام الوطني، قبل 27 إبريل 2021.— وزارة التربية (@MOEducationUAE) April 5, 2021
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