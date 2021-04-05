«التربية» توجه دعوة لطلبة الثاني عشر المنتسبين للخدمة الوطنية

أبوظبي (الاتحاد) - دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، جميع طلبة الصف الثاني عشر (الذكور) من خريجي العام الدراسي 2020-2021 المنتسبين إلى الخدمة الوطنية، للتقديم إلى مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال النظام الوطني، قبل 27 أبريل 2021.