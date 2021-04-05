محمد بن راشد يطلق البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صباح اليوم، البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية.

وأوضح سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر:"أطلقنا البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية ... محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية .. الهدف تمويل 13500 شركة جديدة في هذه القطاعات خلال الأعوام القادمة ".

وأضاف سموه: "اقتصادنا الوطني بخير.. ويمضي بخير.. ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة.. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل".