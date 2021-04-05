«مدني الفجيرة» ينقذ رجلاً وامرأتين ضلوا طريقهم في منطقة الغوب

الفجيرة (الاتحاد)

تمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني الفجيرة، بالتعاون مع شرطة الفجيرة، من إنقاذ رجل وامرأتين ضلوا طريقهم في منطقة الغوب في دبا الفجيرة.

وتعود التفاصيل، كما أعلنت عنها الإدارة العامة للدفاع المدني بالفجيرة، بتلقي غرف العمليات بلاغاً يفيد بفقدان رجل وامرأتين في منطقة الغوب في دبا الفجيرة، وبناء عليه تحركت فرق الإنقاذ مباشرة إلى موقع البلاغ وتم البحث عن المفقودين، حيث تم العثور عليهم بحالة جيدة وتم تسليمهم للإسعاف الوطني.

ومن جهته، ثمن العقيد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني، جهود فريق الإنقاذ لما قاموا به من إنقاذ الأشخاص العالقين، في صورة تعزز زمن سرعة الاستجابة في التعامل مع كافة البلاغات الواردة بشكل صحيح وسريع.

وأكدت إدارة الدفاع المدني على أن تكون رياضة المشي جماعية، وألا يعتمد فيها علي وسيلة اتصال واحدة، وعلى الممارسين لهذه الرياضة أن ينطلقوا كمجموعات، ويكون لديهم كامل الاستعدادات وأجهزة تحديد المواقع والتواصل الخاصة، وعلى ضرورة التواصل الدائم مع عائلاتهم.