راشد النعيمي يشيد بجهود صندوق الوطن في صقل مهارات المواطنين

عجمان (الاتحاد)

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، في مكتبه بالدائرة، وفداً من صندوق الوطن يضم هند باقر مدير عام صندوق الوطن، وأحمد محمود فكري مدير عام مركز الإحصاء في إمارة أبوظبي، وأحمد الرئيسي المشرف العام لبرامج صندوق الوطن في عجمان.

وأكد الشيخ راشد النعيمي، أن صندوق الوطن نجح في تحقيق أهدافه السامية، والتي تتمثل في تطوير قدرات أبناء الوطن وصقل مواهبهم، وعمل جاهداً خلال الفترة الماضية لتنفيذ برامج نوعية في مختلف إمارات الدولة، وأسهم في تمكين مواطني الدولة من خلال فتح آفاق وفرص التدريب والتعليم والاحتراف، للنمو والتطور بأقصى طاقاتهم وإمكاناتهم، مشيداً بالكفاءات المؤهلة في الصندوق والتي لا تدخر جهداً يذكر لمواصلة العمل الدؤوب والمضي في درب رفعة البلاد والارتقاء بها في شتى المجالات.

وأعرب عن فخره ببرنامج المبرمج الإماراتي، والذي قدمه الصندوق، حيث أسهم في إرشاد العقول المبدعة للدرب الصحيح، وعمل على تعليم الجيل الناشئ أساسيات البرمجة بطريقة ممتعة وتفاعلية، مبيناً أننا شاهدنا مخرجات البرنامج والمتمثلة بمشاريع نوعية أنتجتها الأيدي الصغيرة والعقول الكبيرة، والتي ستقود بوصلة المستقبل، وستحترف الوظائف المستقبلية، وستصدر للعالم مشاريع صنعت بسواعد إماراتية.