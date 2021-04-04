«بيت الخير» ترصد 8 ملايين درهم للمير الرمضاني

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية بيت الخير أنها رصدت 8 ملايين درهم للمير الرمضاني، أحد أهم مشاريع حملتها الرمضانية، مشيرة إلى أنها ستبدأ خلال هذا الأسبوع عملية التوزيع، لتشمل الأسر المسجلة والموسمية، التي تستفيد من برنامج «فرحة» لإسعاد الأسر المتعففة في المناسبات والأعياد.

ويضم هذا البرنامج أيضاً مشروع «إفطار صائم»، الذي يتوقع أن يوزع 600 ألف وجبة بمعدل 20 ألف وجبة يومياً، قابلة للزيادة، بالإضافة لمشاريع زكاة الفطر والعيدية وكسوة الملابس. وأكدت الجمعية، أنه سيتم توزيع المير على المستحقين مباشرة عبر تعاونية الاتحاد وجمعية الإمارات التعاونية واللولو هايبر ماركت، والمؤسسات التجارية المتعاونة والمعتمدة في مختلف الإمارات، بحيث يختار المستفيدون احتياجاتهم الغذائية للشهر الفضيل حسب رغبتهم، ضمن المبالغ المحددة لكل أسرة، حسب وضعها المادي، وعدد أفرادها.