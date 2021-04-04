صقر غباش يستقبل السفير السعودي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي عُمق وخصوصية وتميز العلاقات الثنائية الراسخة والمتجذرة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، حتى أصبحت تشكل اليوم نموذجاً متميزاً، ومثالاً يحتذى به للعلاقة بين الأشقاء الذين تربطهم الروابط العديدة من الأخوة ووحدة الرؤى والمواقف التي تعززها روابط المصير المشترك، تحت قيادة وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تركي بن عبد الله الدخيل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات، أمس، في مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

كما جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية التاريخية الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون البناء على المستويات كافة، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين في الرقي والرفاهية، كما ثمن معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي التنسيق التام والتوافق في وجهات النظر والدعم الكبير والتواصل البناء بين وفود المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي، وذلك خلال المشاركة في مختلف الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، الأمر الذي يعكس ما وصلت إليه علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن جهته، سلم تركي بن عبد الله الدخيل دعوة رسمية لمعالي صقر غباش لزيارة المملكة العربية السعودية، وزيارة مجلس الشورى السعودي، بهدف بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات بين الجانبين، وتوقيع الاتفاق الخاص بتأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى السعودي والمجلس الوطني الاتحادي.

من جهته، رحب معالي صقر غباش بالدعوة لزيارة المملكة، مؤكداً أهمية تعزز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي، وأن توقيع مشروع جمعية الصداقة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي سيعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبداية لتأسيس علاقات برلمانية وثيقة.

فيما نقل السفير السعودي تحيات معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

كما حمل معالي صقر غباش السفير السعودي تحياته إلى رئيس مجلس الشورى، متمنياً له دوام الصحة والعافية وللشعب السعودي التقدم والازدهار.