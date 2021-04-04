«لجنة الوطني» تناقش سياسة تعزيز الصحة النفسية

دبي (الاتحاد)

بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، بحضور ممثلي الوزارة والمستشفيات الحكومية وهيئة الصحة بدبي والمركز الوطني للتأهيل.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري. وقالت ناعمة الشرهان رئيسة اللجنة: إنها بدأت مناقشة الموضوع العام خلال اجتماعها مع ممثلي المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمركز الوطني للتأهيل وهيئة الصحة بدبي، حيث تم التعرف على أبرز التحديات فيما يتعلق بمحاور الموضوع العام المتمثلة في سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وخططها الاستراتيجية في تطوير السياسات والتشريعات في الصحة النفسية، ودور الوزارة في تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة، وتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية لأفراد المجتمع، ودور الوزارة في التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية والخدمات المقدمة.