ميثاء بنت أحمد: الإمارات تمضي بخُطى واثقة لمحاصرة «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن الإمارات تمضي بخُطى واثقة لمحاصرة فيروس كورونا، إذ اتخذت إجراءات سباقة للحيلولة من دون تفشي الجائحة، من خلال اتباع الإجراءات الوقائية الموصى بها، وتوفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وقالت: قيادتنا الرشيدة كانت سباقة في توفير لقاح الفيروس كما كانت سباقة في تلقيه لتشجيع أفراد المجتمع وطمأنتهم بأنه فعال وآمن تماماً، مشيرة إلى إطلاق المؤسسة شعار «التزامنا ووعينا أداة شكرنا لدولتنا وقادتنا» وأن الالتزام بالإجراءات الوقائية يمثل العامل الأساسي لاستمرار نجاح الجهود المبذولة في مواجهة الجائحة.

فريدة الحوسني

وهنأت دائرة الصحة في أبوظبي على حصدها 13 جائزة ضمن جوائز «ستيفي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلة: منذ بداية الجائحة وجدنا استجابة سريعة من أصحاب المعاطف البيضاء حيث يقفون جنباً إلى جنب ويلبون النداءات الإنسانية واضعين رسالتهم السامية نصب أعينهم، ومحافظين في الوقت ذاته على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. وتابعت: في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة حرصت مؤسستنا على تنظيم لقاءات استهدفت تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تلقي اللقاح، من خلال استضافة عدد من المختصين والإجابة عن التساؤلات التي تطرح بين أفراد المجتمع، مؤكدة أن المؤسسة ستواصل إطلاق المبادرات وعقد اللقاءات التي تدعم توجيهات قيادتنا الرشيدة وتساند الجهات الصحية في الدولة. وخلال سلسلة اللقاءات التي نظمتها المؤسسة أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، ومديرة إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، أن لقاح فيروس كورونا يستهدف تقليل الوفيات وتقليل المضاعفات الناجمة عن المرض، وتقليل كذلك معدل الإصابة بالفيروس، وشددت على أن تلقي اللقاح لا يعفي من الالتزام بالإجراءات الوقائية.

مريم محمد مطر

وأوصت الدكتورة مريم محمد مطر، مؤسس ورئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، أفراد المجتمع بشكل عام ومتلقي اللقاح بشكل خاص أخذ وقت كافٍ من النوم والراحة نظراً لأهمية الراحة في تقوية الجهاز المناعي ورفع جودة استجابة جسم الإنسان للتطعيمات، مشيرة إلى أن الفضل في التوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا بسرعة يعود إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة التي اختصرت مراحل إنتاج اللقاح والتدقيق عليه والتأكد من سلامته وفعاليته.

شيخة المزروعي

ومن جانبها، أكدت شيخة المزروعي، رئيس مجموعة الإمارات للخلايا الجذعية، على أن مركز أبوظبي للعلاج بالخلايا الجذعية كان له الأسبقية بحصوله على براءة اختراع استخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرضى كورونا، وأن اللقاحات المتوفرة في الدولة، تم التأكد من أمانها وفعاليتها واعتمادها كذلك من قبل المنظمات العالمية.