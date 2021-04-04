«الصداقة الإماراتية الأوزبكية» تستعرض علاقات التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوزبكية اجتماعها الافتراضي الأول، في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، محمد عيسى الكشف نائب رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية، وجميلة أحمد المهيري، وعبيد خلفان السلامي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، فيما حضرها من الأمانة العامة معالي عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأكدت الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة لجنة الصداقة الإماراتية الأوزبكية في بداية اللقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ونقلت تحيات معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية لأعضاء البرلمان الأوزبكي، وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في مهامهم البرلمانية.

وأكدت أهمية لجان الصداقة البرلمانية في تعزيز علاقات التعاون بين البرلمانين الصديقين، موضحة بأن الاجتماعات تزيد من فرص التعاون والتفاهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها الجانب الصحي، مشيرةً إلى أهمية دور البرلمانيين في دعم القطاع الصحي خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ودعت الجانب الأوزبكي لحضور إكسبو 2020 دبي، والذي يعتبر فرصة لتحقيق التقارب الاقتصادي والتجاري بين كل دول العالم المشاركين في هذا الحدث الهام.

وأكد محمد عيسى الكشف على أهمية التواصل الدائم بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوزبكي، للاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والمعرفة.وأشارت ناعمة عبدالله الشرهان إلى دور البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول على الصعد كافة.

من جانبه، أشاد عبيد خلفان السلامي بنمو حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، الذي يقدر وفقاً لإحصائيات حديثة بمبلغ 1.7 مليار دولار أميركي.

من جانبه، تطرق فافاييف أولوغبيك نزاروفيتش رئيس لجنة الصداقة الأوزبكية الإماراتية، إلى مجمل مذكرات التفاهم والتعاون الموقعة بين البلدين، والتي بلغت أكثر من 31 مذكرة، مشيراً إلى التطور الملحوظ في العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان.