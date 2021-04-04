2000 عامل استفادوا من حملة التطعيم بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، تركزت بمنطقتي مويلح والمجاز، بهدف توفير جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئات العمالية ذات الطابع المباشر في التعامل مع أفراد الجمهور، بمقر أعمالهم، لتمكينهم من القيام بواجباتهم المهنية في ظروف صحية آمنة، من دون الحاجة إلى ترك أماكن عملهم لتلقي اللقاح في المراكز المخصصة لهذا الغرض. وقال العقيد ركن عمر الغزال، نائب مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، رئيس لجنة التفتيش العمالي: إن الحملة استفاد منها أكثر من 2000 شخص، شملت شريحة العمال، وأصحاب الحرف، وعمال المطاعم والمخابز، والتي تستلزم طبيعة عملهم التعامل المباشر مع أفراد الجمهور.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة الشارقة لم تدخر جهداً في سبيل تعزيز صحة ووقاية أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، إلى جانب توفيرها لكافة إجراءات الصحة والسلامة للفئات العمالية المستهدفة بمختلف مواقعهم، لافتاً إلى أن كل تلك الجهود والخدمات المقدمة لشريحة العمال تأتي عرفاناً من شرطة الشارقة بالدور الكبير الذي تقوم به تلك الفئة، وتقدمه هذه الشريحة لخدمة المجتمع.