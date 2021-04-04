«أينوك» توفّر لقاح «كوفيد-19» لموظفيها

دبي (الاتحاد)

قدّمت مجموعة أينوك اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لأكثر من 17 ألف موظف من موظفيها مع أفراد عائلاتهم، وذلك بالتعاون مع حملة التطعيم الوطنية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي خطوة تأتي تماشياً مع الجهود المنسقة التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتحصين المواطنين والمقيمين ضد فيروس كورونا.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أينوك: «تقف دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة جائحة «كوفيد-19»، فقد حرصت قيادتنا الرشيدة مشكورةً على توفير اللقاحات المجانية لمواطني الدولة وسكانها. ونؤكد في هذا المقام على التزامنا الراسخ بدعم جهود التطعيم الوطنية، إذ يواصل فريق الصحة والسلامة المهنية في المجموعة عمله الدؤوب لضمان سلامة وصحة جميع موظفينا وأفراد عائلاتهم».