رئيس وزراء العراق يصل البلاد ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

وصل البلاد اليوم معالي الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة في زيارة رسمية إلى الدولة.

وكان في استقبال الضيف والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي رحب بزيارة معاليه إلى بلده الثاني دولة الإمارات.

وجرت لضيف البلاد لدى وصوله قصر الوطن .. مراسم استقبال رسمية اصطحب خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء العراقي إلى المنصة، حيث عزف السلام الوطني لكل من جمهورية العراق ودولة الإمارات، بعدها استعرض سموه والضيف حرس الشرف الذي اصطف تحية لمعالي الدكتور مصطفى الكاظمي، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بضيف البلاد.

كما كان في الاستقبال.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

ويرافق رئيس وزراء العراق وفد يضم كلاً من.. معالي الدكتور فؤاد محمد حسين وزير الخارجية، ومعالي الدكتور علي حيدر عبد الأمير علاوي وزير المالية، ومعالي جمعة عناد سعدون الجبوري وزير الدفاع، ومعالي إحسان عبدالجبار إسماعيل وزير النفط، ومعالي نازانين محمد وسو وزيرة الإسكان والإعمار والبلديات، ومعالي الدكتور علاء أحمد حسن الجبوري وزير التجارة، ومعالي ناصر حسين بندر الشلبي وزير النقل، ومعالي حسين ناظم عبد وزير الثقافة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين العراقيين.



